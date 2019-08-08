Мерія Кременчука проситиме СБУ та ГПУ розслідувати відключення газу у будинках

Міськвиконком Кременчука звернеться до Нацполіції, СБУ, Генпрокуратури, НКРЄКП, аби вони надали юридичну оцінку діям посадових осіб Кременчукгазу, що перекриває подачу палива до житлових будинків.

Про це йшлося на екстреному засіданні комісії з питань техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцької міськради, повідомляє офіційний вебпортал міськради.

"Перші відключення від газу в багатоповерхових будинках були застосовані ПАТ «Кременчукгаз» 8 липня. Від того часу газовики відключали оселі жителів від природного газу більше ніж у 10 об’єктах житлового фонду. Наразі в службі 1563 на обліку перебуває 7 будинків, у яких відключено газопостачання: у двох будинках повністю, у інших - по стояках. ... Відтак, міськвиконком звернеться до Національної поліції України, СБУ, Генпрокуратури, НКРЄКП, аби вони надали юридичну оцінку діям посадових осіб "Кременчукгазу", - проінформував керівник відділу оперативного контролю за станом у місті Юрій Войтенко.

Як зазначали інші учасники засідання, представники монополіста перекривають газові вентилі без попереджень, під надуманими приводами: то проведення технічних перевірок газових приладів, то лічильників, то ліквідація аварійних ситуацій на мережах. І не подають «блакитне паливо» до тих пір, доки мешканці не підпишуть з ними додаткових договорів на обслуговування будинкових мереж газопостачання.

Хоча, як наголошувалося на засіданні, єдиною підставою для відключення може стати аварійна ситуація на газових мережах або приладах газу. В інших випадках такі дії є протиправними.

«Те, що відбувається, - це проблема не тільки Кременчука, а всієї України. Чому так? По-перше, до 2016-го року позиція обслуговування внутрішньобудинкових мереж була закладена в тариф, який оплачувало населення, і оператор газової розподільної мережі виконував ці роботи. Потім корелятор - НРПЕКП, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - незрозуміло з яких причин викреслило цю складову з тарифу. І на сьогодні внутрибудинкові мережі практично не обслуговуються оператором ГРМ, оскільки це не закладено в тариф», - пояснив віцемер Кременчука Валерій Декусар.

За словами головного юриста міськвиконкому Валерія Мірошниченка, наразі діюче законодавство не визначає механізму укладення договорів щодо утримання та експлуатації газових систем безпосередньо з управителем. Це прогалина у законодавстві, чим представники газової компанії й користуються.

За словами першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, замість роз'яснень населенню ситуації компанія-монополіст обрала для себе найпростіший варіант і під примусом змушує споживачів підписувати з нею договори на обслуговування будинкових мереж. Між іншим, нова послуга обійдеться споживачам усього в 5 додаткових гривень на місяць.

Обурені діями газовиків, 6 серпня кременчужани вийшли з протестом на центральну вулицю Київську, вдавшись до її перекриття.