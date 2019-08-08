Мерія Кременчука проситиме СБУ та ГПУ розслідувати відключення газу у будинках
Про це йшлося на екстреному засіданні комісії з питань техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцької міськради, повідомляє офіційний вебпортал міськради.
"Перші відключення від газу в багатоповерхових будинках були застосовані ПАТ «Кременчукгаз» 8 липня. Від того часу газовики відключали оселі жителів від природного газу більше ніж у 10 об’єктах житлового фонду. Наразі в службі 1563 на обліку перебуває 7 будинків, у яких відключено газопостачання: у двох будинках повністю, у інших - по стояках. ... Відтак, міськвиконком звернеться до Національної поліції України, СБУ, Генпрокуратури, НКРЄКП, аби вони надали юридичну оцінку діям посадових осіб "Кременчукгазу", - проінформував керівник відділу оперативного контролю за станом у місті Юрій Войтенко.
Як зазначали інші учасники засідання, представники монополіста перекривають газові вентилі без попереджень, під надуманими приводами: то проведення технічних перевірок газових приладів, то лічильників, то ліквідація аварійних ситуацій на мережах. І не подають «блакитне паливо» до тих пір, доки мешканці не підпишуть з ними додаткових договорів на обслуговування будинкових мереж газопостачання.
Хоча, як наголошувалося на засіданні, єдиною підставою для відключення може стати аварійна ситуація на газових мережах або приладах газу. В інших випадках такі дії є протиправними.
«Те, що відбувається, - це проблема не тільки Кременчука, а всієї України. Чому так? По-перше, до 2016-го року позиція обслуговування внутрішньобудинкових мереж була закладена в тариф, який оплачувало населення, і оператор газової розподільної мережі виконував ці роботи. Потім корелятор - НРПЕКП, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - незрозуміло з яких причин викреслило цю складову з тарифу. І на сьогодні внутрибудинкові мережі практично не обслуговуються оператором ГРМ, оскільки це не закладено в тариф», - пояснив віцемер Кременчука Валерій Декусар.
За словами головного юриста міськвиконкому Валерія Мірошниченка, наразі діюче законодавство не визначає механізму укладення договорів щодо утримання та експлуатації газових систем безпосередньо з управителем. Це прогалина у законодавстві, чим представники газової компанії й користуються.
За словами першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, замість роз'яснень населенню ситуації компанія-монополіст обрала для себе найпростіший варіант і під примусом змушує споживачів підписувати з нею договори на обслуговування будинкових мереж. Між іншим, нова послуга обійдеться споживачам усього в 5 додаткових гривень на місяць.
Обурені діями газовиків, 6 серпня кременчужани вийшли з протестом на центральну вулицю Київську, вдавшись до її перекриття.