Полтавського стрільця затримали

Зловмисник, котрий увечері 6 серпня в Полтаві двічі вистрелив із пістолета в охоронця кафе, затриманий.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв.

"Це місцевий 62-річний мешканець. При обшуку у нього був вилучений важливий речовий доказ – зброя, з якої він стріляв, та набої", - сказав Сулаєв.

Начальник обласного поліцейського управління Андрій Замахін повідомив у соцмережі, що суттєвий внесок у розкриття цього резонансного злочину зробив працівник прокуратури, який здобув важливу інформацію про особу підозрюваного. Замахін також подякував оперативникам та слідчим міста й області за чітку злагоджену роботу, яка дала позитивний результат.

Нагадаємо, момент скоєння злочину зафіксувала камера відеоспостереження. На запису видно, що чоловік зупинився біля закладу громадського харчування, аби справити природну потребу. Охоронець кафе зробив йому зауваження. У відповідь перехожий дістав із сумки пістолет і зробив два постріли у бік охоронця.

Обидві кулі застрягли в голові 40-річного чоловіка. Він перебуває у вкрай тяжкому стані у реанімації Полтавської обласної клінічної лікарні. Його прооперували – провели декомпресійну трепанацію черепа, щоб усунути наслідки набряку мозку та крововиливу. Застряглі кулі вилучати не стали, аби не було гірше.

Інтернет-виданню "Полтавщина" зі своїх джерел стало відомо, що затриманий раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Так, у квітні 2016 року суд оштрафував його за вигулювання собаки без намордника, внаслідок чого була покусана людина. До того ж за останній рік він двічі попадався на крадіжках продуктів із магазинів. Також повідомляється, що впродовж 2006-2015 років він був зареєстрований як фізична особа-підприємець і займався рекламною діяльністю.

Затриманому вже пред’явлено підозру в замаху на вбивство.