Державній шахті на Донеччині загрожує затоплення

На Донеччині державне підприємство “Шахтоуправління "Південнодонбаське №1” опинилося під загрозою повного затоплення.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" опинилося під загрозою повного затоплення", - написав Волинець.

Він зазначив, що вирішити складну ситуацію самотужки підприємство не в змозі.

«Зберегти вугледобувне підприємство та робочі місця можна лише за консолідованої роботи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Донецької обласної державної адміністрації та керівництва шахти, щоб після 12 серпня копальня продовжила працювати у повному режимі, а шахтарі отримували заробітну плату за здобуте вугілля», - пояснив Волинець.

Він додав, що у зв'язку із введенням ринку електроенергії в подібній ситуації можуть опинитися не лише державні вугільні підприємства, а й комунальні та інші сфери.

Фото: Facebook Михайла Волинця