На Харківщині чотири авто потрапили у ДТП, є постраждалий

На Харківщині сталася аварія за участю чотирьох автомобілів, одна людина зазнала травм.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Уточнюється, що ця ДТП сталася 7 серпня близько 10:30 на Сімферопольському шосе.

"Попередньо встановлено, що на автошляху зіштовхнулися автівки Daewoo та LADA Kalina. Від удару автомобіль Daewoo відкинуло на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з вантажівкою DAF. В результаті аварії переломи отримав 26-річний водій Daewoo. Його доставлено до лікарні. Крім того, механічні ушкодження отримав ще один автомобіль Daewoo, - зазначили у поліції.

Всі обставини аварії встановлюються.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Основ’янського відділу поліції.