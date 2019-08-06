У Запорізькій області п’яний коп збив жінку - справу розслідує ДБР
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника поліції одного з підрозділів ГУ Нацполіції в Запорізькій області. За попередньою інформацією, 5 серпня на центральній вулиці міста Кам’янсько-Дніпровська Запорізької області водій автомобіля марки «Daewoo», знаходячись в нетверезому стані, скоїв наїзд на пішохода”, - йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, за кермом автомобіля марки «Daewoo» перебував працівник поліції одного з відділень ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
Постраждала отримала в ДТП тілесні ушкодження середньої тяжкості, повідомили Держбюро.
Зараз проводяться необхідні першочергові слідчі дії, а також вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання йому запобіжного заходу, поінформували в ДБР.
У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, додали у пресслужбі.
Фото: dbr.gov.ua