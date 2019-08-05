Засідання у справі Добкіна перенесли - уже вшосте

Дзержинський районний суд Харкова переніс на 4 вересня засідання у справі про незаконну передачу землі, в якій одним із підозрюваних є ексдепутат, ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в суді.

Причина перенесення засідання - один із суддів перебуває у відпустці.

"Засідання у справі, де поміж фігурантів Михайло Добкін, перенесли: один із суддів суддівської колегії у відпустці, а один із захисників Добкіна зайнятий в іншому процесі. Добкіна на суді не було", - зазначили в суді.

Також у суді додали, що "судове засідання, починаючи з 2018 року, переносили шість разів".

Як повідомлялося, кримінальне провадження щодо Добкіна стосується 36-ти земельних ділянок у Харкові загальною площею 78 га і нормативною вартістю понад 220 млн грн. Ділянки безоплатно у власність отримали кооперативи у 2008-2010 роках.

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13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави в сумі 50 млн грн. Після внесення застави Добкіна звільнили.

У справі разом із Добкіним проходять ексзаступник Харківського міського голови Тетяна Овіннікова, головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, ексзаступник начальника управління земельних відносин Борис Баронін, керівники низки обслуговуючих кооперативів.