У Харкові вантажівка впала з мосту, лікарі борються за життя водія

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 5 серпня близько 10:00. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що автомобіль "КамАЗ" перевозив пісок. Під час руху по окружній дорозі вантажівка впала з мосту. 35-річний водій автівки в тяжкому стані доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Лікарі борються за його життя.

Крім того, технічні ушкодження отримали Volkswagen та Kia.

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Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.