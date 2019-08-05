На новому енергоблоці Придніпровської ТЕС сталася аварія

На ДТЕК Придніпровської ТЕС сталася нештатна ситуація на енергоблоці №10.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Придніпровська ТЕС в Facebook .

«5 серпня близько 9 години ранку на ДТЕК Придніпровської ТЕС у результаті технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пара на енергоблоці №10», - йдеться в повідомленні.

Викид димових газів був протягом 1,5-2 хвилини, зараз котел загасили, нештатну ситуацію усунено.

Як відомо, в березні цього року ДТЕК Придніпровська ТЕС включила в роботу енергоблок №10 потужністю 150 МВт, який перевели з імпортного антрациту на українське газове вугілля. На підприємстві побудували новий сучасний електрофільтр, який знизить викиди вугільного пилу від енергоблоку №10 до європейських норм - 50 мг / м3. Реконструкція блоку тривала 9 місяців.