АЕС України минулої доби виробили 196,63 мільйонів кВт-годин електроенергії

«Минулої доби, 4 серпня, станціями вироблено 196,63 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

5 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 146-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 64-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 73-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 82-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 254-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 910 МВт, РАЕС – 1 540 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.