АЕС України минулої доби виробили 196,51 млн кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 1 серпня 2019 року, вироблено 196,51 млн кВт-год. електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 1 серпня, станціями вироблено 196,51 млн кВт-г електроенергії», - йдеться у повідомленні.

2 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 143-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 61-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 70-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 79-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 251-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 1 580 МВт, ЮУАЕС – 1 730 МВт, ХАЕС – 980 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.