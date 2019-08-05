У Барській ОТГ толокою розчищають руїни замку XVІ століття

У Барській ОТГ толокою розчищають руїни замку кінця XVІ століття для подальшої консервації та реставрації.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Барської ОТГ Артур Цицюрський.

«У травні в нашому місті відбувся круглий стіл з питань збереження історико-культурної спадщини міста. Головним її об'єктом є Барський замок. Маємо план невідкладних робіт по його збереженню, консервації і реставрації, одним із першочергових пунктів якого є запрошення науковців (фахівців з археології) для обстеження і виготовлення Акту технічного стану пам'ятки національного значення «Барський замок». Цей важливий і вкрай необхідний документ уможливить усі наступні заплановані етапи роботи. Але для того, щоб фахівці провели свої дослідження, необхідно провести ще одну важливу справу – розчистити від чагарників та самосійної рослинності замкові мури. Робимо це толокою», - повідомив Цицюрський.

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За його словами, у неділю відбулась вже третя толока за участі шанувальників історії, активістів і громадських діячів, а також керівництва міста. До цієї ініціативи долучилися близько 200 волонтерів. У середу толока з розчистки залишків мурів Барського замку продовжиться.

Паралельно міська рада та активісти збирають кошти на виконання робіт з обстеження історичної пам’ятки, позаяк, за задумом керівництва ОТГ, він має стати однією з туристичних принад міста.

Барський замок - історична пам’ятка кінця XVІ століття, зведена за наказом польської королеви Бони Сфорци, яка заснувала місто Бар. Сучасники називали його ключем до Східного Поділля. У XVІІ столітті він став повністю мурованим, і вважався третьою за величиною (після Кам’янця і Меджибожа) фортецею Речі Посполитої. На початку 1768 року його захопили війська Російської імперії, замок почав занепадати і згодом остаточно зруйнувався.

Фото: ua.igotoworld.com