У Дніпрі за кілька годин випала місячна норма опадів

«Ми очікували, що у Дніпрі буде така сама ситуація, як і в Одесі – там зламало дерева, затопило вулиці. Тож усі комунальники були переведені на цілодобовий режим роботи. Наразі у місті практично не видно наслідків негоди. Залишились невеликі гілки, які протягом декількох днів ми приберемо. Зливова система працює нормально», - зазначив Лисенко.

Рятувальники Дніпропетровщини ліквідують наслідки негоди / Фото: dp.dsns.gov.ua

У пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області зазначили, що рятувальники області й нині здійснюють всі заходи щодо ліквідації наслідків негоди, що відбулася 4 серпня.

Зокрема, за викликом на місця падіння великих дерев рятувальники виїздили 8 разів.

У Павлограді на придомовій території внаслідок вітру тополя висотою до 15 метрів впала на легковий автомобіль. Там же на території заводоуправління державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» сталося підтоплення підвального приміщення та прилеглої території на площі орієнтовно 200 кв. м.

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Як повідомили кореспонденту Укрінформ у пресслужбі «Дніпровських електромереж», без електропостачання залишилися десятки вулиць у містах Синельникове, Нікополі, Марганці, а також в смт Обухівка і місті Подгородне.