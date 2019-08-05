На Прикарпатті понад 15 тисяч вірян молилися за мир в Україні

«Восьма Патріарша проща до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої, що в с. Крилос. Більше 15 тисяч вірян спільно помолились за мир в Україні та почули мудрість від Блаженнійшого Святослава», - повідомив Шмигаль.

Він зауважив, що Патріарша проща присвячена 30-річчю легалізації УГКЦ в Україні.

Як повідомлялося, 2 серпня Президент України Володимир Зеленський представив в Івано-Франківську голову облдержадміністрації Дениса Шмигаля.