На Прикарпатті понад 15 тисяч вірян молилися за мир в Україні
Укрінформ
В Івано-Франківській області, у селі Крилос, під час Патріаршої прощі до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої, більше 15 тисяч вірян молилися за мир в Україні.
Про це повідомляє голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.
«Восьма Патріарша проща до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої, що в с. Крилос. Більше 15 тисяч вірян спільно помолились за мир в Україні та почули мудрість від Блаженнійшого Святослава», - повідомив Шмигаль.
Він зауважив, що Патріарша проща присвячена 30-річчю легалізації УГКЦ в Україні.
Як повідомлялося, 2 серпня Президент України Володимир Зеленський представив в Івано-Франківську голову облдержадміністрації Дениса Шмигаля.