Поліціянти вилучили 150 кг марихуани на Луганщині

Правоохоронці в Луганській області виявили та вилучили 150 кілограмів марихуани.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

“Під час перевірки оперативної інформації співробітники Управління стратегічних розслідувань ГУНП спільно з оперативниками Управління карного розшуку, співробітниками Слідчого управління та Новоайдарського відділу поліції виявили та вилучили у Новоайдарському районі велику кількість марихуани. Оперативно-розшукові заходи проводились із залученням бійців батальйону поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Новоайдарського відділу Сєверодонецької місцевої прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що висушену, частково перероблену та підготовлену до транспортування нарковмісну рослину поліціянти виявили у лісосмузі поблизу села Степний Яр.

З місця події правоохоронці вилучили перероблені рослини конопель приблизною вагою 150 кг, обладнання для переробки та пакування рослин та автомобіль, яким планувалося перевозити перероблені рослини коноплі до місця зберігання.

Поряд із місцем події поліціянти виявили 35-річного мешканця Луганської області, причетність якого до переробки та вирощування даних рослин наразі перевіряється.

Слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, поінформували у Відділі комунікації поліції Луганської області.