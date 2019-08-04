У Білгороді-Дністровському автівка провалилась у “дощову” яму

На проїжджій частині вулиці Єврейської в м.Білгород-Дністровський в утворену від дощів яму провалилася машина з пасажирами.

Про це повідомляє "Думська".

“Через негоду і розмиття грунту асфальт провалився на проїжджій частині вулиці Єврейської в Білгороді-Дністровському. В утворену яму провалилася машина, повна пасажирів"- йдеться в повідомленні.

Як розповіли родичі постраждалих в соцмережах, "з-під коліс пішов асфальт. Мама в лікарні під крапельницею зі струсом і ударами, сестра ледве ходить теж із забоями, водій тверезий був і йому теж дісталося. Дівчатка двоє до шести років племінниці - всі живі, але в шоковому стані”.

Як повідомлялося, в Службі автомобільних доріг Одеської області повідомили про часткове підмивання грунту і утворення провалів на 51 км траси Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - / М-15 / під'їзд до порту Чорноморськ. Через НП з 14:00 на цій дорозі вводиться тимчасове обмеження руху усіх транспортних засобів.

Фото: Думская