У Карпатах через сильні дощі можливі селеві потоки

У зв'язку з дощами очікується підвищення рівнів води на рiчках басейнів Днiстра, Прута, Сiрету, річках Закарпаття.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, ввечерi 2 серпня та вночi з 2 на 3 серпня в мiсцях проходження значних дощів на малих водотоках Закарпатської областi будуть вiдбуватись швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у верхiв'ях рiчок – 0,2-0,5 м, без негативних наслідків, формування значного схилового мiсцевого стоку, локальних селевих потоків," - йдеться у повідомленні.

Крім того, 3-4 серпня на рiчках басейнів Днiстра (в межах Iвано-Франкiвської області), Прута, Сiрету, річках Закарпаття очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 8 год 2 серпня, без негативних наслідків. При значних дощах можливе формування мiсцевого схилового стоку, а в гiрських районах –локальних селевих потокiв.