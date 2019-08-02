Дощі, грози та шквали: синоптики розповіли, які області накриє

В Україні 3 серпня дощі та грози пройдуть у західних, південних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у південній частині 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза, в Карпатах та на Одещині подекуди значний дощ; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с . Температура вночі 9-14°, на півдні країни та Закарпатті 15-20°; вдень 19-24°, у південній частині 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці вночі 12-14°, вдень 21-23°, на Київщині вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Згідно з прогнозом синоптиків, 4 серпня короткочасні дощі, грози, у південній частині, центральних та східних областях значні, місцями сильні дощі, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с (лише вночі у західних областях без опадів). 5 серпня без опадів, лише вночі у східних областях, вдень у Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла (4 серпня на півдні країни, 5 серпня на узбережжі морів 13-18°); вдень 17-22°, у південній частині та Закарпатті місцями 25-27°.

На Київщині 4 серпня короткочасний дощ, гроза, 5 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22°.

Синоптики прогнозують 6 серпня у західних, вдень і в північних областях, 7 серпня на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень у південній частині 22-27°, 7 серпня до 30°, на решті території 6 серпня 18-24°, 7 серпня 21-26°.

У столичному регіоні 6- 7 серпня переважно без опадів, лише вдень 6 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 8-13°; вдень 6 серпня 18-23°, 7 серпня 21-26°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 8-11 серпня у західних та північних областях, 9 серпня і в південно-східній частині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території, 12 серпня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 23-29°, на півдні до 32°, 10-12 серпня у північній половині 20-25°.