Циклон принесе у неділю грози, шквали та зливи з градом
Укрінформ
У неділю, 4 серпня, в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, місцями сильні дощі та шквали.
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
“4 серпня внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться в повідомленні.