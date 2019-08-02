Циклон принесе у неділю грози, шквали та зливи з градом

У неділю, 4 серпня, в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, місцями сильні дощі та шквали.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі. “4 серпня внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться в повідомленні.