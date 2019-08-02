У Житомирі вшанували пам'ять загиблих на Донбасі десантників

За п’ять років війни на Донбасі загинуло 38 житомирських воїнів-десантників.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«За 5 років війни Житомир втратив 38 десантників. Пам’ятаймо, якою ціною нам дістається мирне небо. Низький уклін вам, хлопці...», - зазначив мер.

Вшанування пам'яті десантників у Житомирі / Фото: Сергій Сухомлин, Facebook

На Смолянському військовому кладовищі Житомира, де поховані загиблі під час АТО та ООС військові, пройшли пам’ятні заходи із вшанування військовослужбовців Десантно-штурмових військ.

Як відомо, у Житомирі дислокується 95-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ. Її особовий склад брав участь у звільненні міст Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ та інших населених пунктів Донецької та Луганської областей. На початку серпня 2014 року 95-та бригада здійснила найдовший рейд у військовій історії світу.