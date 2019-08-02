У Миколаєві вшанували пам'ять полеглих десантників

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«2 серпня 2019 року миколаївці вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Урочистий захід відбувся на території військової частини 79 окремої десантно-штурмової бригади в мікрорайоні Соляні», - йдеться у повідомленні.

Віддати шану полеглим Героям прийшли сотні городян, родини військовослужбовців, представники командування частини, духовенства, міськради.

Вшанування пам'яті десантників у Миколаєві / Фото: Миколаївська міська рада

Після церемонії урочистого внесення Бойового Прапора до присутніх звернувся командир 79 окремої десантно-штурмової бригади полковник Олександр Луценко.

«Протягом п’яти років неоголошеної війни ми втратили 67 бойових побратимів. Сьогодні — день пам’яті, день вшанування полеглих воїнів, підтримки членів їхніх сімей, рідних і близьких. Це наша спільна мета», — сказав Луценко.

Заступник міського голови Юрій Степанець додав, що місто Миколаїв та 79 десантно-штурмову бригаду неможливо роз’єднати - це одне ціле.

Протоієрей отець Валерій відправив молебень за полеглими. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу.

Після урочистостей миколаївців запросили оглянути виставку озброєння та військової техніки.

В Україні 2 серпня відзначають День вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ.

Як відомо, з 1999 до 2017 року в Україні 2 серпня відзначався День Високомобільних десантних військ. До 1999 року це професійне свято десантників не було визначене офіційно й спиралося на радянську традицію. У 2017 році воно було замінене на День Десантно-штурмових військ, а його відзначення перенесено на 21 листопада.