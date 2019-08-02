На Донеччині закупили обладнання для Нової української школи

У Бахмутському районі на Донеччині презентували обладнання для Нової української школи, витрачено більш ніж 5 млн грн для 18 кабінетів початкових класів.

Про це 2 серпня повідомили на сайті Донецької обласної держадміністрації.

«У Бахмутському районі відбулася презентація дидактичного матеріалу та шкільних меблів для Нової української школи (НУШ)... Більш ніж п’ять мільйонів гривень витрачено на обладнання та приладдя для 18 кабінетів початкових класів навчальних закладів Бахмутського району за програмою Нова українська школа», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що кабінети для першокласників будуть забезпечені необхідним комп’ютерним обладнанням – інтерактивними проєкторами, проєкційними екранами, ноутбуками для вчителів, фабриками друку, станціями для ламінування.

Презентація обладнання для Нової української школи у Бахмутському районі / Фото: Пресслужба Донецької ОДА

Начальник відділу освіти райдержадміністрації Віктор Грек запевнив, що всі перші класи районних шкіл будуть забезпечені обладнанням та дидактичними матеріалами до 1 вересня.

Читайте також: У Німеччині збирають книги для українських сільських шкіл

На початку презентації в.о. голови райдержадміністрації Тетяна Єрохіна висловила подяку депутатському корпусу Бахмутської районної ради, відділу освіти райдержадміністрації за сприяння та великий обсяг проведеної роботи з покращення якості освіти.