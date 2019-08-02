У Вінниці влаштували авіаційне шоу з нагоди 15-річчя створення Повітряних сил
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Над площею Перемоги, де проходили ювілейні урочистості, ланка із трьох літаків виконала фігури вищого пілотажу. Опісля літаки пролетіли над містом.
Урочистості з нагоди ювілейної річниці створення Повітряних сил ЗСУ проходять за участю вищого військового керівництва держави. Перед будинком офіцерів відбулося підняття прапора Повітряних сил та виступи керівного складу. Зараз у концертній залі відбувається нагородження кращих військовослужбовців та працівників, опісля нього пройде святковий концерт.
Згідно з повідомленням командування Повітряних сил ЗСУ, святкування продовжаться у неділю, 4 серпня. Так, з 9.00 до 13.00 для вінничан та гостей міста влаштують День відкритих дверей на території командування Повітряних сил. Відвідувачі зможуть там побачити експозицію військової техніки, виступ Центру Військово-музичного мистецтва та спробувати солдатської каші.
Фото: vinbazar.com