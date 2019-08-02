У Вінниці влаштували авіаційне шоу з нагоди 15-річчя створення Повітряних сил

У Вінниці у п’ятницю в рамках заходів з нагоди 15-річчя створення Повітряних сил улаштували політ літаків над містом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Над площею Перемоги, де проходили ювілейні урочистості, ланка із трьох літаків виконала фігури вищого пілотажу. Опісля літаки пролетіли над містом.

Урочистості з нагоди ювілейної річниці створення Повітряних сил ЗСУ проходять за участю вищого військового керівництва держави. Перед будинком офіцерів відбулося підняття прапора Повітряних сил та виступи керівного складу. Зараз у концертній залі відбувається нагородження кращих військовослужбовців та працівників, опісля нього пройде святковий концерт.

Читайте також: На Прикарпатті розпочались навчання рятувальників із залученням авіації

Згідно з повідомленням командування Повітряних сил ЗСУ, святкування продовжаться у неділю, 4 серпня. Так, з 9.00 до 13.00 для вінничан та гостей міста влаштують День відкритих дверей на території командування Повітряних сил. Відвідувачі зможуть там побачити експозицію військової техніки, виступ Центру Військово-музичного мистецтва та спробувати солдатської каші.

Фото: vinbazar.com