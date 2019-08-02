Реформу адмінпослуг необхідно продовжувати одночасно за 5 напрямками - експерт

Реформа адміністративних послуг в Україні є успішною і має продовжуватися одночасно за п'ятьма напрямками.

Таку думку висловив експерт Програми «U-LEAD з Європою» Віктор Тимощук в інтерв'ю, опублікованому на порталі "Децентралізація" 1 серпня.

"У нас змінився Президент, парламент, будуть зміни в уряді, і це означатиме, що багато реформ можуть бути зупинені, переосмислені або взагалі відхилені. Реформа адмінпослуг – це достатньо успішна реформа, яка мала би продовжуватись за визначеними напрямками. Їх – п’ять і всі потрібно розвивати одночасно", - сказав Тимощук.

Він додав, що до таких напрямків реформи адмінпослуг належать: дерегуляція, діджиталізація, передача повноважень місцевим органам самоврядування, створення ЦНАПів, впорядкування оплати адмінпослуг.

"Перший – це дерегуляція та скорочення кількості адмінпослуг. Потрібно керуватися принципом «чим менше, тим краще». Важливе спрощення процедур надання послуг, щоб все було простіше як для споживача, так і для надавача послуги. Це ключова умова і для другого напряму - діджиталізації / електронізації. Зараз це суперактуальний тренд, але треба розуміти, що це не панацея. Третій напрям – передача повноважень місцевим органам самоврядування, щоби громади відповідали за якість послуг і могли їх інтегрувати, в тому числі, в ЦНАП. Створення інтегрованих офісів, тобто ЦНАП, це квінтесенція децентралізації в частині послуг й окремий успішний напрямок реформи. П’ятий напрямок – впорядкування відносин щодо оплати адмінпослуг", - зазначив він.

Експерт уточнив, що за умови збалансованого руху за п'ятьма напрямками реформи адмінпослуг, в абсолютній більшості громад будуть хороші ЦНАПи з точки зору інфраструктури, набору послуг і процесів обслуговування.

"В перспективі за 5-10 років ми можемо перевищити показники теперішньої Німеччини чи Польщі, коли до 30-40% послуг будуть отримуватися онлайн. В ЦНАП буде більше місць для самообслуговування, коли не одне робоче місце (як це зараз робить наша Програма), а навіть кілька будуть створені для відвідувачів, а працівники лише допомагатимуть у форматі консультацій", - додав Тимощук.

Також він вважає, що значна частина послуг у ЦНАПах має зникнути через те, що вони повинні перейти в формат бек-офісної роботи, коли не від людей будуть вимагати довідку про місце проживання чи про несудимість, а владні структури взаємодіятимуть між собою і з реєстрами.

"Громадяни, які вперше стикаються з державою, мають отримати від цього задоволення, або, як мінімум, не отримати стрес. Держава і муніципалітети будуть більш проактивними. Тобто багато послуг будуть плануватися і надаватися ще навіть без звернення особи. Це будуть головні показники сервісної приязної держави, яка поважає своїх громадян і надає їм послуги", - резюмував Тимощук.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: decentralization.gov.ua