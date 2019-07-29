Шанс на допомогу у створенні ЦНАПів отримали ще 150 громад - “U-LEAD з Європою”

Під час четвертого раунду спеціальної Програми «U-LEAD з Європою» відібрали ще 150 громад, які отримали шанс на допомогу у створенні належних Центрів надання адміністративних послуг.

Про це повідомляється на порталі "Децентралізація".

"У квітні 2019 року команда напряму з покращення якості адміністративних послуг Програми «U-LEAD з Європою» оголосила четвертий раунд відбору громад для надання допомоги у модернізації та створенні ЦНАП. Комісія у складі експертів Програми, представників Секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної політики України, проаналізувала 179 заявок з 24 областей України та відібрала 150 для подальшого аналізу спроможності громад та розробки технічних завдань для створення чи модернізації ЦНАП", - йдеться у повідомленні.

Увагу кандидатів звертають на те, що включення до списку не означає безумовної підтримки або ж підтримки в повному обсязі, оскільки значна кількість заявок ще потребують належного офіційного підтвердження зобов’язань та перевірки інформації.

"Конкретні види допомоги та її обсяги будуть визначені спільно Програмою та громадою, з урахуванням методологічних підходів Програми до функціонування належного ЦНАП та за результатами візитів до кожної громади. Метою візитів є детальне оцінювання реальних потреб та визначення заходів щодо модернізації та створення ЦНАП. У разі виявлення непереборних перешкод для участі у Програмі або надання громадою недостовірної інформації заявка може бути відхилена на будь-якому етапі",- додають у повідомленні.

Зазначається, що з 1 серпня 2019 року з кожною громадою будуть контактувати та відвідають уповноважені спеціалісти Програми. Впродовж серпня-грудня 2019 року для спроможних громад будуть розроблені технічні завдання для створення чи модернізації ЦНАПів.

Упровадження спеціального проєкту напряму з покращення надання адмінпослуг програми "U-LEAD з Європою" здійснюється з березня 2018 року по квітень 2020 року у форматі чотирьох раундів до 150 учасників у кожному. Кожен раунд включає наступні види підтримки: розробка технічних завдань (ТЗ) зі створення та модернізації ЦНАП для кожної відібраної громади; фізична підтримка: меблі, офісне обладнання та техніка, програмне забезпечення, дизайн приміщення ЦНАП; інституційна підтримка: створення інституційної структури ЦНАП, навчання персоналу, підвищення обізнаності та участі громадян, навчальні візити та обмін досвідом; відібраним партнерам буде надана спеціальна підтримка, що включає електронну систему управління чергою та транспортні засоби для мобільного надання послуг (мобільні ЦНАПи).

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: decentralization.gov