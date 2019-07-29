Футбольний "Кубок голів ОТГ" відбувся на Дніпропетровщині

Перший децентралізаційний турнір «Кубок голів ОТГ» відбувся у Миколаївській об’єднаній територіальній громаді на Дніпропетровщині.

Захід було проведено за ініціативи сільського голови Миколаївської ОТГ та виконкому Миколаївської сільської ради, за підтримки Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

У турнірі взяли участь юні спортсмени Слобожанської, Іларіонівської та Миколаївської ОТГ. Всього змагалося вісім команд – п’ять команд «срібної» ліги та дві – «золотої». Команди представлені мешканцями Іларіоново, Богинівки, Петропавлівки, Миколаївки та Слобожанського, а також приєднаного до Миколаївської ОТГ села Дмитрівка. Перемогу здобула Слобожанська ОТГ, господарі поля вибороли «срібло».

«Готувалися до турніру близько трьох тижнів. Звичайно, почати – найскладніше і ми вже занотували свої помилки на майбутнє, адже плануємо розвивати тему спорту і таких заходів у громаді. Найважливіше, що цей формат цікавий для дітей, вони спілкуються й дружать, дружать громади. У нас є плани з розвитку не тільки футболу, а й волейболу, жіночих напрямків. Коли проводяться такі заходи – змінюється й інфраструктура в селі, люди починають цікавитися життям громади, приходять на допомогу в організації процесів. Навколо фестивалю гуртується громада, люди починають вірити, що здатні змінювати ситуацію», - сказав голова Миколаївської ОТГ Віктор Одоєвцев.

Дві вікові категорії могли грати на двох полях у Миколаївці, а старший дивізіон футболістів змагався на футбольному полі Петрівського старостинського округу. Відповідно було організовано логістику, поліцейський та медичний супровід.

За словами начальниці відділу культури, туризму, молоді і спорту Миколаївської ОТГ Інни Чорнокнижної, ідея організації такого фестивалю з’явилася під час проведення у громаді пісенно-танцювального фестивалю «Квітка Присамар’я», адже голова ОТГ великий фанат футболу. Ідею підтримав і голова Іларіонівської ОТГ Дмитро Екзархов.

Звичайно, що головною метою проведення «Кубку голів ОТГ» є пропаганда здорового способу життя, підвищення спортивної майстерності гравців, виявлення переможців та призерів, зміцнення дружніх стосунків між спортивними організаціями громад Дніпропетровської області.

«Я вихованець павлоградського футболу. Зараз я бачу зміни: діти долучаються до спорту, що є важливим для країни, а громада створює умови для цього. Миколаївська ОТГ надає людям можливість жити у позитивних змінах, користуватися привілеями реформи», - зазначив колишній захисник та на півзахисник команди «Дніпро», головний тренер команди «Сталь» (Кам’янське) Олександр Червоний.

«Такий спортивний турнір в громаді – нова тема, тому мешканці зібралися на стадіонах і з цікавістю спостерігають за процесом. Загалом до підготовки долучилися як дорослі, так і малі представники громади», - зізнається заступниця голови Миколаївської ОТГ Любов Гарнатко.

Віцепрезидент обласної федерації футболу Роман Прощенко впевнений, що приклад Миколаївської ОТГ дасть поштовх для розвитку в громадах насамперед дитячого футболу. Водночас пообіцяв привезти сюди фестиваль «Відкриті уроки футболу».

Дбаючи про розвиток спорту в громаді, насамперед, створили комунальний заклад «Спорт для всіх». Тепер тренери офіційно отримують зарплату. У гуртках, а це не лише футбол, а й важка атлетика, велоспорт, займається половина дітей громади. Цього року для КЗ «Спорт для всіх» запланували майже 200 тисяч гривень, на наступний, побачивши, що спорт того вартий, закладатимуть більше, аби діти мали змогу брати участь у різного роду змаганнях, навіть закордонних. Серед вихованців вже є свої чемпіони Європи, переможці обласних та всеукраїнських змагань.

Півтора року існування Миколаївської ОТГ дуже позитивно позначилося на інфраструктурі громади. За словами голови, раніше все руйнувалося, а зараз будуються водопроводи, у Петрівці почали будувати дитячий садок за 3 млн грн, за 6 млн грн (3 млн грн субвенція і ще 3 млн грн з власного бюджету) - вже реконструювали Васильківський садочок, у всіх старостинських округах відкрили музичні школи й зараз 80 учнів мають змогу в них займатись.

«Коли минулого тижня на знак приєднання до нас Дмитрівської сільради ми провели дружній турнір з футболу серед дітей та ветеранів, дмитрівчани, почувши про 6 мільйонів, довго не вірили, думали, що ми казки їм розказуємо, а коли вони приїхали брати участь у турнірі й на власні очі побачили, були шоковані якістю та масштабами зробленого у садочку», - каже голова ОТГ.

«Найголовніше, мешканці Дмитрівки змінилися, коли побачили зміни, які відбулися за півтора року існування у Миколаївській ОТГ. І коли проходили сесії, де вирішувалося питання про їх приєднання до нас, то вони, особливо молодь, до 200 осіб виходили під стіни сільради, аби захистити інтереси об’єднання громади. Дійсно, люди змінилися. І тому децентралізацію я буду захищати як найкращу реформу в Україні, бо завдяки їй відроджуються села, клуби, школи, дитячі садочки. І люди, навіть пенсіонери, беруть в цьому активну участь», - підкреслив Одоєвцев.

За його словами, вони намагаються підняти рівень життя саме в старостинських округах, бо саме там люди цього потребують. Такі рішення підтримують і місцеві депутати. Наприклад, два шкільні автобуси, які підвозитимуть дітей до Миколаївської опорної школи та її філій, віддали на округи.

Голова ОТГ зазначив, що приходять до секції такі діти, для яких нова пара кросівок чи кеди – вже щастя.

«От для таких дітей хочемо організувати кількаденний відпочинок на морі, думаю, депутати знайдуть на це кошти, візьмемо намети, пісні біля багаття – хай діти побачать, що є інше життя», - ділиться планами голова.

Радниця з питань муніципальних послуг Дніпропетровського ЦРМС Олена Гладка провела консультаційну зустріч з представниками освіти з питань розвитку освітньої мережі Миколаївської ОТГ.

Вона відвідала новозбудований заклад первинної медичної допомоги, який незабаром відкриється, та поспілкувалася з головним лікарем Вікторією Мартиненко з питань укомплектування кадрами та подальших кроків охорони здоров'я в громаді. Зокрема планується відкриття на базі старої амбулаторії денного стаціонару та хірургічного відділення. Про це вже є домовленість з приватною хірургічною клінікою.

Незабаром відкриється у громаді й новий ЦНАП, який збираються зробити максимально «оцифрованим».

Торік завдяки гранту 60 тис. грн, який Миколаївська об’єднана громада виграла в конкурсі «Європейський тиждень мобільності», селами ОТГ було проведено велотур. Цього року він буде дводенним, з ночівлею, багаттям, кашею та піснями під гітару. На найвищій точці громади – Герцинській горі, де вже встановлені рекордні український прапор та тризуб, а вечорами проводять кіносеанси просто неба для молоді, обіцяють здивувати черговим рекордом, яким саме, поки що, тримають у секреті, до 17-18 серпня.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Людмила Блик