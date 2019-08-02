На Хмельниччині телефонний “мінер” сів на три роки

У Хмельницькій області на три роки позбавлення волі засудили чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування автомобільного мосту і автовокзалу.

Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

“У листопаді 2018 року працівники Хмельницького відділення поліції упродовж кількох годин встановили чоловіка, який неправдиво повідомив про замінування автомобільного мосту поблизу села Копистин Хмельницького району та місцевого автовокзалу”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 48-річний чоловік, не мав постійного місця проживання і багато років перебував у конфлікті із законом.

Зазначається, що майже 21 рік життя він провів за ґратами за крадіжки, незаконне поводження зі зброєю та злочини, повʼязані з наркотиками. Востаннє з місць позбавлення волі він звільнився у квітні 2018 року.

"Свої дії затриманий пояснив бажанням помститися водієві рейсового автобуса, який не зупинився на його вимогу", - пояснили у поліції.

Окрім того, у ході розслідування було встановлено, що чоловік причетний ще й до крадіжки майна міської ритуальної служби. На території кладовища він проник в приміщення підприємства та викрав інвентар на суму майже 5 тис. грн.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу і призначив йому покарання - три роки та 1 місяць позбавлення волі.