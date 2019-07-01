Телефонним терористам у Харкові "світить" до 12 років

"Двох айтішників-киян заарештували за підозрою в телефонному тероризмі, точніше, в повідомленнях про загрозу вибухів, які розсилалися електронною поштою за попередньою змовою групою осіб. Розслідування за статтею 258 проводить поліція, хоча це прерогатива СБУ. Підозрюваним інкримінується системний характер діяння і великої шкоди ", - зазначив адвокат.

За його словами, зараз обвинувачені перебувають у Харківському СІЗО.

"Їм загрожує термін до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак суд дав їм право на заставу в сумі трохи менше 1,5 млн грн. Застава поки не внесена", - додав адвокат.

За його словами, захист готує апеляцію на арешт.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 18 червня невідомі повідомили про замінування в Харкові 38 об'єктів. Проведена перевірка, вибухівка ніде не знайдена. Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 258 КК України "Терористичний акт".

Масові повідомлення про мінування об'єктів на Харківщині фіксуються з 21 квітня, повідомлялося про замінування понад 230 об'єктів: готелі, аеропорт "Харків", заводи, включаючи ХТЗ, торгові центри, школи, виші, дитсадки. Були евакуйовані тисячі людей. Вибухівку ніде не знайшли.

За словами першого заступника голови Нацполіціі України В'ячеслава Аброськіна, повідомлення про замінування об'єктів в Україні приходять на електронні адреси від суб'єктів, зареєстрованих у Росії.