На Миколаївщині домашні корови захворіли на сказ

У Вознесенській громаді на Миколаївщині зафіксовано захворювання сказом домашніх корів – запроваджено карантин.

Про це повідомили в пресслужбі Вознесенської міської територіальної громади.

«В липні до Вознесенської районної лікарні ветеринарної медицини звернувся громадян, який мешкає в селі Новогригорівка, з підозрою на захворювання на сказ корови. Тварина вела себе неадекватно, проявила агресію, кидалася на тварин на пасовищі, спостерігалося сильне виділення слини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що корова загинула, спеціалістами ветеринарної служби району було відібрано патологічний матеріал та направлено до Миколаївської регіональної лабораторії Держспоживслужби, де і був виділений вірус сказу.

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Крім того, наприкінці липня виявлено підозру на захворювання сказом корови у інших власників цього населеного пункту.

Проведено позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконкомі Вознесенської міської ради, де затверджено комплексний план заходів щодо ліквідації сказу в неблагополучному пункті.

Запроваджено карантинні обмеження на території села Новогригорівка з прилеглими до нього угіддями.