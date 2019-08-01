У Лисичанську відновили постачання електроенергії

У Лисичанську відновили постачання електроенергії

Укрінформ
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання" відновило постачання електроенергії на об’єкти комунального підприємства «Лисичанськводоканал».

Про це повідомляє ТОВ «ЛЕО» на своїй сторінці в Facebook.

«Лисичанськводоканал зі світлом! Виконано зобов’язання графіків погашення боргу. Рубіжанській Кремінській (водоканали – ред.) без змін», - йдеться у повідомленні.

Це оголошення з’явилось на сторінці ТОВ відразу після заяви голови Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького в тому ж таки Facebook.

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Як повідомлялося, учора безрезультатно завершились перемовини між енергетиками та представниками трьох міських водоканалів області, після чого подача електроенергії на об’єкти останніх була припинена.

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