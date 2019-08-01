Табличка “вулиця Гандзюк” зникла із будівлі Нацполіції Херсонщини

У Херсоні зі стіни будівлі ГУ Нацполіції області зникла табличка «вулиця Катерини Гандзюк, 4».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Херсоні зняли табличку з будівлі ГУ Нацполіції, яку 31 липня прикріпили представники руху «Хто замовив Катю Гандзюк» у річницю нападу на активістку.

Як повідомила у четвер начальник відділу комунікації поліції області Ірина Атаманенко, поліція табличку не знімала.

«Табличку поліція не знімала. За попередньою інформацією, вночі зняли табличку зі стіни невідомі, ми з’ясовуємо», - зазначила Атаманенко.

Також вже затерли написи, що були зроблені 31 липня активістами на стіні адмінбудівлі, де розташована облрада та ОДА.

Як стало відомо, написи зі стіни Облради та ОДА відмивали два працівники відділу господарського забезпечення ОДА.

“Відмити до кінця такі написи не можна, тому ще будуть шпаклювати і фарбувати. Наразі ще треба придбати шпаклівку, а це бюджетні кошти, тому процедура потребує певного часу”, - пояснили в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні 31 липня представники руху «Хто замовив Катю Гандзюк» у річницю нападу на активістку провели серію акцій - біля будівлі ГУ Нацполіції в області, облради та біля помешкань фігурантів справи Гандзюк.

Активістку, співробітницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.