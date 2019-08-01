Під Полтавою в 11 раз із початку року горить сміттєзвалище

Відучора полтавські рятувальники борються із займанням на Макухівському сміттєзвалищі, куди звозять відходи з обласного центру. Це вже 11 займання з початку року.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник відділу комунікацій та інформації Головного управління ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський.

"Повідомлення про надзвичайну подію надійшло учора в обід, горіння і тління відходів зафіксовано на двох га. До вечора пів гектара було погашено. Сьогодні роботи продовжуються”, - сказав Шаревський.

До ліквідації пожежі, як повідомили в пресслужбі ДСНС у Полтавській області, задіяні 10 одиниць техніки і понад 40 чоловік особового складу.

Причина займання не встановлена. Хоча до цього, зазвичай, призводить горіння газу, що утворюється внаслідок гниття рослинних решток без доступу повітря.

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Міське сміттєзвалище знаходиться поряд з селом Макухівка Полтавського району і займає площу близько 17,5 гектарів, хоча для нього відведено 15 гектарів. Звалище перевантажене майже на 140 відсотків. Об'єм його нагромаджень складає понад 6 мільйонів тонн.

Уже кілька десятиліть полтавська влада веде мову про будівництво заводу з переробки відходів Макухівського сміттєзвалища, однак поки жодних рішень ще не прийняла.

Фото: ДСНС