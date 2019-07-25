Під Тернополем побудують сучасний комплекс з переробки сміття

Земельну ділянку для будівництва потужного сміттєпереробного комплексу виділено під Тернополем.

Таке рішення прийнято напередодні на сесії міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

«Депутати прийняли рішення про надання земельної ділянки комунальної власності для будівництва сміттєпереробного об’єкту, впорядкування та утримання сміттєзвалища. Зокрема, йдеться про земельні ділянки загальною площею понад 17,5 га в с. Малашівці Зборівського району», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що свого часу було розроблено паспорт Малашовецького полігону, після чого оголосили конкурс на пошук інвестора для облаштування там сучасного сміттєсортувального комплексу.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Еко-лідер Т», яке входить в групу компанії «Кліар Енерджі», що уже понад 4 роки займається утриманням сміттєзвалищ та має 14 біогазових установок на всій території України.

За словами експертів, облаштування сміттєсортувальної установки на Малашовецькому полігоні дозволить зменшити обсяги сміття, адже компанія не лише відсортовуватиме тверді побутові відходи, а також відкачуватиме для подальшого використання вогненебезпечний газ - метан.

Сміттєва проблема у Тернополі загострюється вже кілька десятиліть. Малашівське сміттєзвалище, попри офіційну заборону екологів та епідеміологів ще наприкінці 90-х років, експлуатується й досі. Територія сміттєзвалище перебуває у так званому другому поясі санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору. Саме звідки постачають воду для понад 70% жителів обласного центру. Існує постійна загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у водоносні горизонти. Нині на сміттєзвалищі накопичилося понад 14 млн куб м відходів. Проблему може вирішити будівництво сміттєперерробного комплексу із використання біогазових установок.