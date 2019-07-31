У Дніпрі проїзд в електротранспорті дорожчає на 2 гривні

У Дніпрі з третього серпня проїзд у трамваях, тролейбусах і метро коштуватиме 6 гривень.

Відповідне рішення затвердив виконком Дніпровської міської ради 26 липня, поінформували у пресслужбі міської ради Дніпра.

«Наразі прибуток комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» від продажу квитків і проїзних становить близько 14 млн грн на місяць. При цьому електроенергія виходить 12 млн грн на місяць», - зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев під час прямої телефонної лінії.

За його словами, подорожчання обумовлено підвищенням вартості електроенергії для підприємств.

«Очікується, що вартість електроенергії зросте на 20-30%, тож, аби покривати витрати на електроенергію, виникла необхідність підняти вартість проїзду», - розповів Маковцев.

Також він додав, що 1 та 2 серпня дніпряни ще зможуть придбати проїзні за старою ціною.

Наразі проїзд в електротранспорті Дніпра становить 4 гривні.