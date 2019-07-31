У Дніпрі проїзд в електротранспорті дорожчає на 2 гривні

У Дніпрі проїзд в електротранспорті дорожчає на 2 гривні

Укрінформ
У Дніпрі з третього серпня проїзд у трамваях, тролейбусах і метро коштуватиме 6 гривень.

Відповідне рішення затвердив виконком Дніпровської міської ради 26 липня, поінформували у пресслужбі міської ради Дніпра.

«Наразі прибуток комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» від продажу квитків і проїзних становить близько 14 млн грн на місяць. При цьому електроенергія виходить 12 млн грн на місяць», - зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев під час прямої телефонної лінії.

За його словами, подорожчання обумовлено підвищенням вартості електроенергії для підприємств.

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«Очікується, що вартість електроенергії зросте на 20-30%, тож, аби покривати витрати на електроенергію, виникла необхідність підняти вартість проїзду», - розповів Маковцев.

Також він додав, що 1 та 2 серпня дніпряни ще зможуть придбати проїзні за старою ціною.

Наразі проїзд в електротранспорті Дніпра становить 4 гривні.

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