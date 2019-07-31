Ремонт доріг онлайн: кожен українець може слідкувати куди йдуть гроші

Ініціатива CoST Ukraine разом з Міністерством ініфраструктури та Державним агентством електронного урядування презентували портал, на якому кожен може перевірити стан ремонту доріг онлайн.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація порталу відбулася у Києві, 31 липня.

На порталі зібрані дані про ремонти автомобільних доріг державного значення за 2018-2019 роки. Аналітичний модуль дозволяє проводити моніторинг дорожнього ринку, побачити, як відбуваються закупівлі дорожніх робіт, які компанії працюють на ринку, ТОП-підрядники, яка середня вартість ремонту.

Директорка CoST Ukraine Наталія Форсюк повідомила, що портал може бути цікавим підрядникам (бо дозволяє побачити, як відбуваються закупівлі дорожніх робіт та інформацію про конкурентів) та громадському суспільству, адже дає можливість здійснювати контроль за ефективністю використання коштів під час впровадження інфраструктурних проєктів.

Презентація аналітичного модулю порталу CoST "Прозора інфраструктура" в Києві / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

«40% даних порталу щоночі оновлюються з іншого порталу Prozorro, а друга частина оновлюється завдяки сумлінній роботі Укравтодору і особливо Служб автомобільних доріг, які власноручно вносять інформацію», - зауважила директорка CoST Ukraine Наталія Форсюк.

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян відзначив, що в рамках реформи децентралізації на місця передають значні фінансові ресурси для ремонту доріг, тому питання незалежного фахового контролю є одним із найважливіших для розбудови дорожньої мережі в Україні. Він додав, що дані та аналіз CoST є важливими, оскільки є інструментами у вдосконаленні проведення закупівель, покращенні ефективності управління транспортною галуззю загалом.

Директор Департаменту інформаційних технологій Державного агентства з питань електронного урядування Володимир Брусіловський зауважив, що держава постійно збільшує кількість обов'язкових для відкриття наборів даних, обираючи найзатребуваніші та суспільно важливі, і в цьому контексті презентований портал є дуже важливим.

Добровільна ініціатива CoST (Construction Sector Transparency Initiative) із секретаріатом у Лондоні (Велика Британія) створена для забезпечення прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів. Ініціатива об'єднує представників влади, громадськості і бізнесу. В Україні Ініціатива CoST була започаткована у листопаді 2013 року, коли Укравтодор долучився до неї, активна робота розпочалася влітку 2015 року.