Зубко сподівається, що Сміла цьогоріч не “замерзне”

У Смілі, що на Черкащині, найкращі показники по області щодо рівня розрахунків за житлово-комунальні послуги.

Про це у своєму виступі в Черкаській ОДА у рамках робочої поїздки з президентом заявив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє пресслужба віцепрем’єра.

"Розраховую, що цього року у Смілі не буде зриву опалювального сезону, і всі жителі вчасно отримають тепло! Все залежить від ефективності місцевої влади – міської та обласної. До смілян – жодних питань, вони - вчасно сплачують всі житлово-комунальні послуги, рівень розрахунків – 101%; активно створюють ОСББ та визначають управителів – тут найкращі показники по області", - зазначив Зубко.

Він наголосив, що очолюване ним міністерство надало необхідну допомогу для вчасного запуску опалювального сезону у Смілі.

«Ми як держава дали всі необхідні інструменти та допомогу для вчасного запуску опалювального сезону. Що потрібно зробити – у лютому Мінрегіон затвердив схему теплопостачання міста. Але потрібно, щоб на місці добре попрацювали над ефективністю цієї системи. Друге – ми дали можливість комунальному підприємству «Смілакомунтеплоенерго» реструктуризувати борги перед НАК «Нафтогаз» на 60 місяців. Але рівень розрахунків по цих зобов’язаннях низький, що ставить під загрозу отримання від НАКу номінації на постачання газу на опалювальний сезон. Тож керівництво міста повинно знайти в собі сили і кошти в розмірі 3 млн 100 тис. грн (для розрахунків з НАКом), вийти в нормальний режим реструктуризації і отримати номінацію. Третє - потрібно навести в місті лад із котельнями, оптимізувати їх роботу: дозавантажити одні і заморозити інші. І останнє - припинити практику хаотичного відключення споживачів від централізованого опалення, як було у попередні два міжопалювальні періоди, і яке в подальшому призводить до збільшення платіжок за тепло», - сказав урядовець.

За словами Зубка, КП «Смілакомунтеплоенерго» включене до переліку підприємств, які підлягають перевірці відповідно до рішення уряду. Адже у підприємства – один з найвищих тарифів на теплопостачання по країні – 2300 грн. Потрібно перевірити: куди витрачаються кошти, і чому накопичуються борги, коли самі люди стовідсотково розраховуються за надані послуги.

«Ключовий принцип нашої подальшої роботи – це перевірка ефективності кожного підприємства ТКЕ. Кожен громадянин міста повинен бути впевнений, що кошти, які він сплачує за послугу в комунальне теплопостачальне підприємство, надходять до НАК Нафтогаз», - підкреслив Зубко.