Зубко каже, що до зими вже підготували половину будинків і соцоб’єктів

До опалювального сезону вже підготовлено половину об’єктів житлового і соціального сектору.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на нараді з підготовки до опалювального сезону під головуванням Прем’єр-міністра України, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Станом на 15 липня до опалювального сезону вже підготовлено половину об’єктів житлового і соціального сектору. Зокрема, 49,5% — житловий фонд і 52% — об’єкти соціальної сфери (заклади освіти, дошкільної освіти, охорони здоров’я)", - зазначив Зубко.

Він підкреслив, що до 1 жовтня має бути 100% готовність об’єктів.

"Підготовка навчальних та дошкільних закладів освіти має бути завершена до 1 вересня", - підкреслив профільний віцепрем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, наразі в Україні 153 696 будинків повинні отримати паспорти готовності до осінньо-зимового періоду 2019/20 року. 49,5% будинків комплексно підготовлено до зими, а 79 % будинків мають облік тепла. Щоправда, цей розподіл не рівномірний. Є регіони, де кількість будинків з лічильниками становить всього від 15,5% до 45%.

Уже підготовлені понад 21 тис. об’єктів соціально-культурного призначення. З них 8 438 закладів освіти (52,4%), 6719 садочків (53,2%), 5959 медичних закладів (52,1%).

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, обсяг закачаного в ПХГ газу наразі перевищує 15 млрд кубометрів, але за дорученням Глави Уряду цей показник треба довести до не менше 20 млрд кубометрів. Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять на кінець липня 1301 тис. тонн, у тому числі газової групи – 878 тис. тонн, антрацитової групи – 423 тис. тонн.

За даними Агентства автомобільних доріг «Укравтодор», кількість техніки, що необхідно підготувати до зими, становить 6,2 тис. одиниць. За інформацією Мінрегіону, вже заготовлено 582,7 тис. тонн посипкового матеріалу і реагентів (51,34%).