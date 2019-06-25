Київську ТЕЦ-5 активно готують до опалювального сезону

На київській ТЕЦ-5 триває ремонт водогрійного котла, який щогодини нагріває майже 4 тисячі тонн води для потреб міста.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

«Під час ремонту на котлі замінять понад 30% поверхонь його нагріву. Це більше 300 сталевих трубок, діаметром 60х4 мм, якими циркулює вода під час нагрівання, перш ніж потрапити в теплові мережі міста. За час експлуатації, а це уже більше 40 років, трубки потребували заміни. Тому для підвищення надійності роботи котла ми замінюємо потоншені поверхні нагріву на нові. Адже від стабільної роботи котла залежить якість постачання централізованого опалення і гарячої води киянам», – розповів головний інженер ТЕЦ-5 КП «Київтеплоенерго» Ігор Ласкавий.

У рамках ремонтної програми та підготовки обладнання до роботи в опалювальний період на ТЕЦ-5 розпочали ремонт пікового водогрійного котла ПТВМ-180 № 3 із заміною поверхонь нагріву. Узимку такий котел щогодини нагріває близько 3 850 тонн мережної води для постачання тепла та гарячої води киянам. Такої кількості теплоносія достатньо, щоб забезпечити в міжопалювальний період гарячим водопостачанням третину всього міста Києва. Тож своєчасний ремонт пікового водогрійного котла вкрай важливий для стабільного проходження опалювального сезону і забезпечення якісних послуг клієнтам.

Головний інженер зазначив, що спеціалісти КП «Київтеплоенерго» спільно з фахівцями підрядної організації виконають повну діагностику котлоагрегату. Після заміни поверхонь нагріву на котлі проведуть гідравлічні випробування та частково замінять ізоляцію. Це дозволить відновити виробничі показники котла, тобто ефективність його роботи, і забезпечити стабільність постачання тепла на місто в зимовий період.

Крім того, наразі на ТЕЦ завершується поточний ремонт котла, турбіни та генератора енергоблоку № 2. А також на станції готуються до капітального ремонту енергоблоку № 1 – комплексу обладнання, яке безпосередньо забезпечує виробництво теплової та електричної енергії для міста.

ТЕЦ-5 – найбільша теплоелектроцентраль в Україні. Вона забезпечує значну частину Києва (Дарницький, Солом’янський, Печерський, Голосіївський райони і частина Шевченківського, у тому числі житлові масиви: Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки) як тепловою, так і електричною енергією.

В опалювальний період ТЕЦ-5 у середньому щодобово відпускає на місто 7000 тис. кВт електроенергії та 15 000 Гкал теплової енергії. Такої кількості енергії достатньо, щоб забезпечити світлом і теплом, наприклад, ціле місто Львів.