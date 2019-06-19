У КМДА заявляють, що є ризик зупинки роботи ТЕЦ-5

З 1 липня усі ТЕЦ та інші виробники електроенергії опиняться під загрозою зупинки, адже існуюча система взаєморозрахунків за електроенергію на ринку припиняє діяти, а нова - ще не запрацює.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у Facebook.

"ТЕЦ-5 не зупинялася понад 50 років! Сьогодні ми маємо реальний ризик зупинки її роботи з усіма техногенними наслідками. Причина - не технічна несправність чи відсутність палива. Щойно перевірив, найпотужніша в Україні ТЕЦ-5 готується до наступного опалювального сезону: завершується поточний ремонт 2-го блоку і готується до капітального ремонту 1-й блок. Основне занепокоєння – модель ринку електроенергії", - сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що з 1 липня буде зруйнована нинішня система взаєморозрахунків за електроенергію, і це при тому, що нової системи досі не існує.

"Очевидно, що припинення існуючої системи розрахунків спровокує колосальний дефіцит з обіговими коштами для розрахунків за електроенергію з її виробниками. Це вдарить не тільки по ТЕЦ. Всі без винятку, навіть “зелені”, не зможуть отримати кошти за вироблену електроенергію. За таких умов багато хто з виробників просто зупиниться, до кращих часів. За рахунок чого тоді підтримувати надійність енергосистеми?", - сказав він.

За його словами, не лише Київ, а вся країна опиниться перед загрозою перебоїв електропостачання.

"А це вже питання національної безпеки і варте уваги РНБО", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, повномасштабний ринок електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" повинен бути запроваджений з 1 липня 2019 року.

Водночас у ДП НЕК "Укренерго" не виключають короткочасної відстрочки з введенням ринку електроенергії - на 2-3 місяці або перенесення на 2020 рік.

Законопроект №10343 передбачає відтермінування відкриття ринку електроенергії на 3 місяці.