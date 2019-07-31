З буковинських ринків вилучили 600 кг нітратних кавунів і динь

У липні на ринки Чернівецької області не допустили до реалізації 600 кілограмів кавунів і динь через перевищення вмісту нітратів.

Про це повідомляють на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

"Спеціалісти державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за липень через перевищений вміст нітратів не допустили до реалізації 600 кг кавунів та динь. Максимальний показник нітратів у липні на ринках Буковини в кавунах – 100-200 мг/кг (при нормі 60 мг/кг). А ось для дині він сягнув майже 1000 мг/кг (норма – 90 мг/кг). ", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що везуть кавуни і дині переважно з Херсона. Збирають урожай, скоріш за все, недостиглий. Це збільшує відсоток неякісної продукції.

Загалом із ринків Чернівецької області вилучили 1104,2 кілограма ягід та фруктів через порушення умов транспортування, реалізації та органолептику.

У Держпродспоживслужбі в Чернівецькій області закликали жителів купувати продукти лише у призначених для торгівлі місцях. Адже там лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи обов’язково досліджують овочі та фрукти на вміст нітратів, щоб запобігти виникненню отруєнь.