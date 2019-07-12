Як відрізнити нітратний кавун. Інфографіка

В Україні традиційний сезон кавунів починається в серпні, але через зміни клімату та застосування пестицидів, ягоди вже зараз масово дозрівають і з’являться в супермаркетах та на ринках. Проте їсти їх потрібно дуже обережно.

Головне – не купувати кавуни при дорозі. Бо за кілька годин чистий кавун вбирає стільки свинцю, що стає взагалі непридатним для вживання. Також не варто купувати їх розрізаними, бо у спеку там розмножується кишкова інфекція.

Основні ознаки нітратного кавуна:

1. Постукайте по кавуну - відчуття, немов б'єте по приспущені м'ячу.

2. Зріз гладкий і глянцевий на вигляд, хоча повинен світитися цукровими крупинками.

3. Якщо розкришити м'якоть у склянку з водою, то вода стане рожевою або червоною, а здоровий кавун зробить рідину просто каламутною.

4. М'якоть кавуна бліда та з товстими прожилками.

5. Якщо при стисненні кавун не тріщить, але на вигляд зрілий, значить, дозрів він не без "допомоги".