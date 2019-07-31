ДБР проводить обшуки у прокуратурі і двох відділах поліції Дніпропетровщини

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у місцевій прокуратурі і двох відділах поліції у Дніпропетровської області.

Про це повідомила заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook.

“День розпочався з обшуків. Зараз проводимо їх у місцевій прокуратурі, двох відділах поліції Дніпропетровської області, а також на товарній біржі спільно з прокурорами Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та співробітниками Служби безпеки України”, - написала вона.

Варченко уточнила, що обшуки проводяться у межах розслідування справи за фактом причетності прокурора місцевої прокуратури Дніпропетровської області до незаконного продажу через товарну біржу майна, на яке суд наклав арешт.

За її словами, йдеться про посіви сільгоспкультур на 420 га.

Читайте також: Посадовця ДУСі підозрюють у заволодінні приміщенням у Києві вартістю понад 2 мільйони

“Прокурор знехтував рішенням суду щодо цього майна, у якому чітко вказано, що арешт має на увазі цілковиту заборону будь-кому розпоряджатися цими посівами у будь-який спосіб до оприлюднення остаточного рішення у кримінальному провадженні. Він особисто уклав угоду купівлі-продажу з фізичною особою й продав заарештовані посіви за 882 тисячі гривень. Що цікаво, арешт на посіви суд наклав за клопотанням цього ж прокурора”, - зазначила Варченко.

Слідчі Центрального апарату ДБР проводять досудове розслідування. За ч. 3 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).