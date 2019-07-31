СБУ кличе на допит мера Запоріжжя у справі про підкуп виборців в інтересах РФ

Міського голову Запоріжжя Володимира Буряка викликають на допит у Службу безпеки України як свідка у справі про державну зраду і підкуп виборців.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу помічник начальника управління УСБУ у Запорізькій області Сергій Левченко.

"Викликаємо не лише Буряка як свідка, а всіх осіб причетних до справи", - сказав він.

Левченко підтвердив, що мова йде про кримінальне провадження щодо розслідування фактів підкупу виборців на користь кандидатів у народні депутати на Запоріжжі, що здійснювала група осіб в інтересах Росії.