На Житомирщині гадюка вкусила 9-річного хлопчика

На Житомирщині 9-річний хлопчик потрапив до реанімації після укусу гадюки.

Про це інформує управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

«До реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні з діагнозом укус змії, доставлено хлопчика 2010 року народження, жителя с. Невгоди», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гадюка вкусила хлопчика за праву руку, коли той грався з однолітками на сусідньому подвір'ї. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділення лікарні, а стан її здоров'я середнього ступеня важкості.

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За інформацією управління, це четвертий випадок в області з початку року, коли жертвою плазунів стала дитина.