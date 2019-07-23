На Прикарпатті дитина потрапила до реанімації через укус змії

В Івано-Франківській області до реанімаційного відділення Косівської лікарні потрапила 10-річна дитина через укус змії.

Про це повідомляє управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«22.07.2019 о 12.35 год. в реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ з діагнозом алергічна реакція на укус змії госпіталізовано гр. 2009 р.н., жителя с. Пістинь Косівського р-ну. Стан потерпілого середньої тяжкості», - зазначає управління ОДА.

За їхньою інформацією, учора до Верховинської лікарні також через укус змії госпіталізували 63-річну жінку, жительку села Гринява.

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Відомо, що в Івано-Франківській області є 36 доз антизміїної сироватки.

З початку року на Прикарпатті через укуси змій постраждали 17 людей.