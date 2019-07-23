На острові Джарилгач гадюка вкусила дитину

На острові Джарилгач на Херсонщині від укусу змії постраждав 10-річний хлопчик.

Про кореспонденту Укрінформу повідомили у ГУ ДСНС у Херсонській області.

«22 липня надійшло повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Скадовської центральної районної лікарні про те, що приблизно о 16.40 на острові Джарилгач за палець руки був укушений гадюкою мешканець місто Дніпро, 2009 року народження», - йдеться у повідомленні.

З острова Джарилгач дитину катером переправили в смт Лазурне, звідки швидка допомога доставила хлопчика до Скадовської центральної районної лікарні. Загальний стан дитини відносно задовільний. Наразі він знаходиться в реанімаційному відділені.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 липня від укусу змії під час відпочинку на о. Джарилгач постраждав чоловік, 1982 року народження. А 18 липня на цьому острові гадюка вкусила мешканця Одеської області, 2002 року народження.