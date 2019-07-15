На Житомирщині ще двох чоловіків вкусили гадюки

На Житомирщині за два дні двоє чоловіків постраждали від укусів гадюк.

Про це повідомляє у Facebook Управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

"12 липня до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні з діагнозом: укус гадюки госпіталізовано мешканця с. Рокитне, 1972 року народження. Як з'ясувалося, чоловіка укусила змія за ліве передпліччя під час збирання ягід у лісі", - йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалий перебуває у терапевтичному відділенні лікарні. Стан його здоров'я задовільний.

Ще один інцидент трапився наступного дня, 13 липня, у Коростенському районі. На лікарняне ліжко потрапив 37-річний житель с. Михайлівка.

Як інформували в райдержадміністрації, чоловіка укусила гадюка за стопу на власному городі. Наразі він перебуває в хірургічному відділенні. Стан його здоров'я також задовільний.

В ОДА наголосили, що з початку нинішнього року від укусів плазунів постраждали вже 10 жителів області. І нагадали: укус гадюки загрожує серйозними наслідками. Натрапити на плазунів можна у лісі, в полі й навіть на власному обійсті. Тому вирушаючи в місцевість, де потенційно можуть бути змії, слід вдягати одяг, який захистить від укусів: довгі штани із цупкої тканини та високі черевики.