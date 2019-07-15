На Житомирщині дівчинка, яку укусила гадюка, почувається задовільно

П'ятирічна дівчинка, яку тиждень тому у селі Кишин Олевського району Житомирщини вкусила гадюка, наразі почувається задовільно.

Про це повідомляє "Житомир-онлайн".

"Наразі дівчинка ще перебуває в лікарняному закладі. Стан її здоров’я задовільний», - поінформували місцевих журналістів у Олевській райдержадміністрації.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні з діагнозом "укус гадюки" було госпіталізовано дівчинку 2014 року народження. Змія вкусила дитину за ногу на подвір’ї.