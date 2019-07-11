Зміїне нашестя? Дурниці. Це ми все більше втручаємося в їхнє середовище

Від зміїних укусів цьогоріч в Україні уже постраждали майже 100 людей. Звідки такий сплеск і про що варто пам’ятати, щоб убезпечити себе?

У Центрі громадського здоров’я днями повідомили, що в Україні почастішали випадки нападу отруйних змій на людей. За даними ЦГЗ, лише за минулий тиждень було зафіксовано два таких випадки. Науковці говорять, що змії не нападають першими, а лише захищаються, якщо відчувають небезпеку. Але що все ж таки робити, якщо зустріч зі змією все ж таки відбулася та яка зараз ситуація по Україні в цілому — і дізнавався Укрінформ.

Гадюки стали агресивніші? Не зовсім...

З чим же пов’язана нинішня активність змій, Укрінформ запитав у герпетолога, аспіранта Інституту Зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, члена природоохоронної організації UNCG (Ukrainian Nature Conservation Group) Олексія Марущака. Експерт, звісно, «підопічних» захищає:

Олексій Марущак

“Змії ні в чому не винні і кусають винятково в межах самозахисту. Від початку року вже пройшов сезон розмноження, коли змії найбільш агресивні (особливо самці), на який, як мені відомо, припадає більшість випадків укусів. Влітку ж всі їдуть на природу і тому немає нічого дивного, що випадки зустрічей з гадюками (єдиними отруйними у нас зміями, які проте не є смертельно небезпечними для людини) почастішала. Не гадюки стали агресивнішими, а ми просто в цей сезон частіше втручаємось у їх природне середовище. Багато випадків припадає на Західну Україну, де клімат вологіший, а гадюки люблять саме вологу. Попри це вони, як і інші змії (мідянки, вужі, полози), відіграють важливу роль в екосистемах і зі змінами клімату та інтенсивною урбанізацією і знищенням їх природних ареалів потребують особливої охорони і ставлення”, - пояснює герпетолог.

Запитуємо, а що робити, якщо змія все ж таки вкусила? “Укус гадюки для дорослої здорової людини є болючим, проте не є смертельно небезпечним. Уникнути укусу просто: варто звести до мінімуму можливість зустрічі з твариною або при поході на природу одягати довгі штани та кросівки, не лишаючи відкритих місць на ногах. Якщо ж Вас все таки вкусили, необхідно не панікувати, менше рухатись, багато пити рідини щоб якомога швидше вивести токсини, звернутися до лікаря. Також варто мати при собі антигістамінні препарати, які попереджують виникнення алергічної реакції. Місце укусу можна протерти спиртом щоб уникнути додаткового зараження. Не рекомендується припалювати місце укусу, відсмоктувати отруту (оскільки вона може проникнути через мікротріщинки в роті чи на губах в організм), вживати спиртне, бігти, панікувати і вбивати тварину, що вкусила”, - відповідає Олексій Марущак і додає: поважайте навколишній світ і він поважатиме вас!

Майже 100 укусів, більше 1000 доз антизміїної сироватки

За даними ВООЗ, щороку у світі змії кусають 5,4 мільйони людей, з яких помирають від 81 тисяч до 138 тисяч. У природі налічується понад 230 отруйних змій, але в Україні мешкає усього п’ять отруйних видів, а саме — гадюки: звичайна, лісостепова, степова, носата і ренарда. Їхня отрута не є настільки токсичною, як у їхніх тропічних родичів, та все ж з ними теж треба бути дуже обережними. Тим паче, що від початку року станом на 8 липня від укусів змій вже постраждали 92 людини, з яких18 дітей. Найбільше — у Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Запорізькій областях. Крайній випадок трапився 9 липня на Херсонщині. Там під час відпочинку на острові Джарилгач від укусу змії постраждав 37-річний чоловік, який наразі знаходиться в реанімації.

Станом на 1 червня 2019 року в Україні залишалося 1345 доз антитоксину проти зміїної отрути індійського виробництва, про що повідомило МОЗ у відповідь на запит УНН . Але протиотруйні сироватки наявні не в усіх лікарнях — вони розподіляються на область і зберігаються переважно у районних та обласних медичних закладах. Приміром, у Чернігівській області наявно 30 доз антизміїної сироватки, у Сумській — 38 доз, на Дніпропетровщині — понад 100 доз, на Прикарпатті — 36 доз. Чи достатньо цього в обласних масштабах? За словами виконувачки обов’язків начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради Олени Чумаченко, за останні три роки в області взагалі не було звернень щодо укусів змій. Тож швидше за все такої кількості зміїної антиотрути має вистачити, та і в Центрі громадського здоров’я запевняють, що вакцин — достатньо.

Але деякі медики не надто радіють наявним індійським препаратам. Виконувачка обов’язків головного лікаря Сколівської районної лікарні (Львівська область) Оксана Яремко в коментарі місцевому онлайн-виданню говорить , що індійська сироватка не підходить від отрути гадюки звичайної, що водиться в Україні. Потрібну, за її словами, виготовляють у Польщі, але вона не зареєстрована у нашій країні, тому її не закуповують за кошти з держбюджету. «Рік тому вартість однієї дози такої сироватки була 7 тисяч гривень. Яка її вартість зараз, я не знаю. Своїм пацієнтам не кажемо її купувати, бо за дві години не встигнуть привезти з Польщі. Пізніше немає сенсу її водити. Маємо свої методи лікування таких пацієнтів. До кожного підходимо індивідуально. Через 3-5 днів здорову людину відпускаємо додому”, - каже лікарка.

З іншого боку, її колега, епідеміологиня Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Наталія Гончар говорить , що не обов’язково таку сироватку вводити усім постраждалим: “Реаніматологи уже мають навички проводити дезінтоксикаційні заходи і без антитоксину (якщо стан пацієнта не настільки важкий)”.

У цілому ж медики заспокоюють: дуже тяжкі наслідки трапляються зрідка, летальні — ще рідше й тільки у разі ненадання медичної допомоги. Але варто пам’ятати, що особливо небезпечними укуси змій можуть бути для дітей, літніх людей та осіб зі зниженим імунітетом.

Що варто знати при зустрічі з гадюкою?

Фахівці пояснюють: якщо знати, як поводитися з небезпечними плазунами, то лиха можна уникнути. Для цього у Центрі громадського здоров’я сформували основні правила:

1. Не торкайтеся неперевірених предметів руками

Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, парку, в полі чи на сіножаті, а то й на власному подвір’ї. Змій багато в заболочених місцевостях, біля зарослих озер і ставків, у горах та пустелях. Ці рептилії часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами повалених дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися ціпком.

2. Не сідайте, якщо не перевірили місце

Перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, пошурхотіть чи постукайте в тому місці палицею. Це відлякає змію. Зазвичай вони тікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси та одразу ж ховаються або відповзають подалі. Однак у спеку їхня поведінка може змінюватися, тож убезпечте себе цією простою дією.

3. Не торкайтеся їх без причини, бо змії агресивні у відповідь

Важливо пам’ятати, що змії не нападають першими, а проявляють агресію лише в разі небезпеки. Гадюки активні в денний час: як усі холоднокровні, вони полюбляють грітися на осонні. Зазвичай люди зазнають укусів, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на рептилію. Однак буває, що змія стає об’єктом своєрідного полювання з боку людини. Якщо ви побачили змію, відійдіть убік без різких рухів.

4. Одягайтеся відповідно

Якщо вирушаєте до місцевості, де потенційно можуть мешкати плазуни, надягайте одяг, що захистить від укусів. Це мають бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани треба заправити в черевики.

5. Побачили змію — замріть

Якщо ви все ж таки зустрілися із плазуном, не робіть різких рухів, адже змія зазвичай просто не побачить нерухомий об’єкт. Краще завмерти й чекати, доки гадюка відповзе.

Якщо змія все ж таки вкусила...

Після укусу на ураженому місці з’являється болючий набряк із множинними дрібними крововиливами — геморагіями (хоча 30% людей можуть не відчувати болю). Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: настає загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникають головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів. Такі симптоми настають за 15-30 хвилин і є ознакою тяжкого випадку. Тому головне - якнайшвидше потрапити до лікаря, аби розпочати лікування. Але навіть без медичного лікування укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті, тож головне — не панікувати.

Юлія Горбань, Київ