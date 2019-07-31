Суд дав дозвіл на експертизи у справі строковика, який загинув у Балаклії

Суд дав дозвіл на проведення експертиз у справі солдата строкової служби, який застрелився у військовій частині в Балаклії Харківської області.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко.

"Суд дав дозвіл на проведення експертиз у справі солдата строкової служби, тіло якого знайдено на об'єкті, що охоронявся ним у військовій частині в Балаклії Харківської області, і де біля тіла знайшли автомат. Рішення суду направлено до виконання", - зазначив Зубко.

За його словами, еспертизи допоможуть з'ясувати, чи з тієї зброї зроблено постріл.

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"Також необхідно довідатися, чи міг солдат, чиє тіло знайдено у певному положенні, нанести самому собі смертельне поранення", - сказав представник прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня близько 05:46 призовник з Дніпра 1998 року народження, будучи вартовим, закрився у захисній споруді, яке знаходиться на балансі військової частини, і вистрілив собі в голову з АК-47.

Здійснюється розслідування у рамках кримінального провадження за статтею 115 КК України ( "умисне вбивство) з поміткою "самогубство".