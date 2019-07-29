У суді Одеси нацгвардієць поранив себе у голову
Про це повідомляє пресслужба Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії на своїй сторінці у Facebook.
“Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси особовий склад, який знаходився у вартовому приміщенні, почув постріл. Як пізніше виявилось, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)”, - йдеться в повідомленні.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу та карету швидкої допомоги. “Лікарі борються за життя військовослужбовця”, - поінформували в пресслужбі.
Також зазначається, що в Південному територіальному управлінні за даним фактом розпочато службове розслідування.
Своєю чергою у поліції журналістам повідомили, що солдат поранив себе сам. За попередньою версією, постріл стався через "необережне поводження зі зброєю".
Водночас джерело у правоохоронних органах повідомило Укрінформу, що виявлено передсмертну записку солдата.